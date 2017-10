Présent au niveau national depuis quelques années déjà et se développant désormais avec succès sur la scène internationale, le ComToYou Racing fait de plus en plus confiance à la jeunesse.

Après avoir aidé en différentes occasions cette année Mathieu Detry, Sam Dejonghe et Denis Dupont, trois finalistes (et deux lauréats) du dernier volant RACB TCR, l'équipe waterlootoise de Jean-Michel Baert va permettre à des espoirs belges encore plus jeunes et précoces de découvrir, les 28 et 29 octobre lors des 8H de Zolder, les joies de la VW Fun Cup.

Avec la complicité de Kronos Events, ComToYou offrira donc une nouvelle expérience certainement très fun à un équipage composé de trois finalistes du Volant RACB Monoplaces 2017, à savoir Gilles Magnus (18 ans), Tristan Foldesi (16 ans) et Ugo de Wilde (14 ans), soit une moyenne d'âge de 16 ans, un nouveau record pour une discipline attirant de plus en plus de jeunes pilotes issus du karting.

"Le projet m'a de suite séduit", confie le patron de ComToYou Jean-Michel Baert. "La Fun Cup constitue une excellente école pour apprendre à dépasser, à se battre en peloton avec des bolides plus larges et plus lourds que des karts. Notre but est d'aider les jeunes à se développer. Pas seulement en leur confiant des volants, mais aussi en leur apprenant la communication, à préparer des dossiers de sponsoring, à répondre à des interviews, à chercher et trouver des partenaires."

Vice-champion en Formula Renault 2.0 NEC cette année, Gilles Magnus sera logiquement le chef de file de ce team d'amis s'affrontant et se respectant depuis de nombreuses années en kart. D'abord parce qu'il est le plus âgé et le plus expérimenté en auto après deux saisons en monoplace, mais aussi car il connaît le mieux le tracé limbourgeois pour y avoir remporté la dernière édition des 24 Heures sur un proto Norma. "On est déjà monté ensemble sur la troisième marche du podium des 24H du Nürburgring... simulateurs il y a un an et demi. On rêvait de faire un jour une vraie course de voiture ensemble et cela arrive plus tôt que prévu," se réjouit l'Anversois.

Auteur d'une très bonne première saison d'apprentissage en F4 française ponctuée par trois podiums lors des cinq dernières courses, Ugo de Wilde bénéficiera, à 14 ans, d'une dérogation du RACB afin de pouvoir devenir le plus jeune pilote de l'histoire de la Fun Cup à participer à une course.

"C'est une belle surprise et une belle manière de ponctuer ma première saison en voiture, sans stress et entre amis," s'exclame Ugo dont le papa avait disputé, il y a vingt ans, la première course de Fun Cup à Chimay. "J'ai déjà assisté à pas mal d'épreuves de Fun Cup. J’ai eu l’occasion d’effectuer un petit galop d’essais ce matin à Mettet. J’étais directement bien dans le rythme et je me suis super amusé."

Le troisième larron vient en ligne directe du karting 4 temps et 2 temps. Sacré en 2016 en Belgian Asaf Karting Series, il aura tout à apprendre : la piste limbourgeoise et le pilotage d'une auto. "C'est Noël avant l'heure pour moi," raconte Tristan Foldesi. "J'ai déjà eu l'occasion de participer aux 24H de karting avec Ugo avec un podium à la clé l'an dernier. L'ambiance est toujours bonne entre nous, l'organisation aussi. On était encore ensemble lors de la sélection karting à Francorchamps pour le volant RACB et l'on va se retrouver au Mans. Je ne vais pas me prendre la tête pour cette première. Mes deux copains plus expérimentés me donneront de précieux conseils et mes seuls objectifs seront de me faire plaisir et de ramener la voiture entière."

Rendez-vous donc les 28 et 29 octobre à Zolder pour suivre la Fun ComToYou du brelan Magnus-Foldesi-de Wilde. Et roulez jeunesse...