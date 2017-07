Le Rallye de Luxembourg présentera ce week-end un plateau très attrayant, avec pas moins de 10 nationalités au départ. Mais la tête d'affiche sera incontestablement le grand Walter Röhrl, qui ouvrira la route sur une Porsche 911 RSR.

Relancé l'an dernier par l'Ecurie Roude Léiw, le Rallye Lëtzebuerg vaudra déjà le détour pour sa 2ème édition. Cinq WRC seront au départ, aux mains notamment de Chris Van Woensel, qui sera un des favoris de l'épreuve sur sa Mitsubishi Lancer WRC05. Gérard Lopez, ancien patron de l’écurie Lotus en Formule1, découvrira quant à lui la discipline sur une ancienne voiture d’usine, une Peugeot 206 WRC pilotée à l’époque par Marcus Grönholm. Les principaux adversaires de Van Woensel seront à chercher parmi les 5 pilotes de R5, et surtout les jeunes Pepe Lopez, l'Espagnol de 21 ans qui défend cette année les intérêt de Peugeot en Championnat d'Europe, et Marijan Griebel, Champion d'Europe Junior en titre, qui découvrira la Hyundai i20 R5 avec Johny Blom (longtemps équipier de Bruno Thiry) à sa droite.

Mais de nombreux spectateurs se passionneront certainement pour les voitures ouvreuses puisque l'une d'entre elles sera une toujours envoûtante Audi Quattro Sport S1, tandis qu'une Porsche 911 RSR sera menée par l'équipage légendaire composé de Walter Röhrl et Christian Geistdörfer. Champion du monde en 1980 sur une Fiat 131 Abarth puis en 1982 sur une Opel Ascona 400, Walter Röhrl, considéré par d'aucuns comme le plus grand rallyman de tous les temps, n'a bizarrement pas connu le même succès au volant de l'Audi Quattro. Depuis sa retraite sportive fin 1987, le champion allemand ne prend plus qu'une ou deux fois par an le volant d'une ancienne voiture de course, pour une exhibition (notamment à l'Eifel Rallye Festival) ou en voiture ouvreuse. C'est donc une occasion rare qui est offerte de le voir en action ce samedi dans le nord du Luxembourg, pour ce Rallye Lëtzebuerg basé à Hosingen et se déroulant sur deux boucles de 4 spéciales.