Ses apparitions au volant se faisaient rares ses derniers temps mais Wolfgang Reip pourrait bien rebondir grâce à une nouvelle opportunité à l'occasion des 24H de Zolder.

Champion en Blancpain Endurance Series en 2015, Wolfgang Reip a fait les frais, en début d'année dernière, de la réduction des activités en compétition de Nissan, la marque qui lui avait l'occasion de se lancer dans la course automobile au travers de la PlayStation Academy.

Depuis, il cherche de nouvelles ouvertures et ses apparitions au volant se sont faites rares. Récemment, il a participé aux 25H VW Fun Cup. Et voilà qu'une belle opportunité se présente.

A la mi-août, il participera aux 24H de Zolder sur un proto. Et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit de la Norma M20 FC alignée dans le Championnat Belcar par le team Scuderia Monza by DVB Racing pour les frères Frank et Hans Thiers et Jeffrey Van Hooydonk.

Une équipe qui a d'ailleurs remporté la 3ème manche de la compétition, hier, dans le cadre du Zolder Superprix.

"Je suis très heureux à l'idée de pouvoir disputer les 24H de Zolder dans de bonnes conditions," explique le Bruxellois, qui avait aussi remporté les 12H de Bathurst en 2015. "C'est une épreuve éprouvante que j'aimerais ajouter à mon palmarès. Avec de tels équipiers et une telle équipe, ça doit être possible."