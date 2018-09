Les Djobins sont en deuil. Le World RX, un des événements-phares de l'année pour la commune de Mettet avec le Superbiker, ne passera plus par Mettet. Après une idylle qui a commencé en 2014 et vu les Loeb, Block, Solberg, Duval et bien d'autres défiler dans l'Entre-Sambre-et-Meuse, IMG, promoteur du Championnat du Monde de Rallycross de la FIA, et le RUMESM (Royal Union de l’Entre Sambre et Meuse) ont mis fin aujourd'hui à leur accord d’organisation.

Une décision prise à l'amiable mais regrettable sachant que la venue du World RX était un événement très apprécié. "Nous sommes très fiers que le Circuit Jules Tacheny à Mettet ait pu accueillir la manche belge du Championnat du Monde de Rallycross de la FIA pendant cinq ans, et ce dans un excellent climat de collaboration avec IMG.", indique Freddy Tacheny, Président du RUMESM, le club organisateur du Coyote World RX à Mettet. "C'est avec un sentiment de travail bien accompli que nous clôturons maintenant ce chapitre passionnant de l'histoire de notre club et que nous tournons notre attention vers de nouvelles aventures sportives."

Néanmoins, cela ne signifie pas pour autant que le World RX quitterait la Belgique. Selon nos informations piochées dans les Ardennes, l'épreuve pourrait déménager à Spa-Francorchamps. Le Championnat du Monde de Rallycross ferait ainsi partie des deux nouvelles compétitions mondiales qui sont attendues sur le plus beau circuit du monde en 2019. La deuxième pourrait être le WTCR. Ce qui tiendrait la corde au vu de l'importante colonie belge dans la compétition d'Eurosport Events.