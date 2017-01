C’est Thierry Neuville qui nous a glissé l’info cet après-midi au Salon : absent au Monte-Carlo la semaine prochaine, Mads Ostberg effectuera son retour dès la manche suivante, en Suède, où le Norvégien pilotera une Ford Fiesta WRC 2017.

Moins de chance par contre pour Andreas Mikkelsen, laissé à pied par VW. S’il a pu rebondir en s’alignant sur une Skoda Fabia R5 en Principauté, le voisin d’immeuble de Neuville ne sera par contre pas au départ en Suède ni au Mexique : « C’est moche et inquiétant de voir que le gars qui a gagné la dernière manche du WRC 2016 et terminé troisième du championnat est à pied. On est peu de chose… , » a indiqué le Belge.