L’Estonien épaulera Latvala et Lappi.

C’était devenu un secret de polichinelle. Et M-Sport a brûlé la politesse à la marque japonaise ce matin en balançant un communiqué dans lequel Malcolm Wilson remercie l’Estonien qui vient de fêter ses 30 ans et lui souhaite bonne chance pour ses prochaines aventures. Et même si le nom de Toyota n’est jamais cité, tout le parc savait depuis quelques semaines que Ott et son équipier Martin Jarveoja, vainqueurs à deux reprises cette année et actuellement deuxièmes du championnat, étaient en négociations depuis plusieurs mois avec l’équipe de Tommi Makinen.

La confirmation de Toyota devrait logiquement suivre dans la journée. Voilà un bon renfort pour « Toy" même si Juha Hanninen a encore démontré en Espagne qu’il n’était pas mauvais.

Il reste maintenant à savoir ce que va faire Sébastien Ogier, en route vers un cinquième titre mondial. Citroën aura-t-il les moyens de s’offrir le Français? Hyundai peut-elle se débarrasser d’un gros adversaire en le signant déjà en vue de 2019 (on en doute) ou Malcolm Wilson convaincra-t-il finalement Ford de mettre la main au portefeuille pour conserver en ses rangs le pilote qui a ramené l’ovale bleu sur les plus hautes marches des podiums de WRC et bientôt vers un voire deux titres mondiaux? Le suspense demeure...