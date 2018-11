Maxime Martin (Aston Martin) a terminé 4e en GTE-Pro avec son équipier Britannique Alex Lynn, ce dimanche matin lors des 6 Heures de Shanghaï, en Chine, épreuve du Mondial d'endurance (WEC). Martin a perdu sa place sur le podium dans l'avant-dernier tour d'une course perturbée par les conditions météorologiques. Après une première partie de saison difficile, Maxime Martin est passé tout près d'un premier podium dans la cinquième course du Championnat du Monde d'Endurance. Les 6 Heures de Shanghaï ont été perturbées par la pluie qui a provoqué la sortie de plusieurs drapeaux rouges et neutralisations. Dans ce contexte, Aston Martin a su tirer son épingle du jeu avec la victoire des Danois Sörensen/Thiim et la 4e place du duo Martin/Lynn.

Maxime Martin n'a pas su résister aux assauts de la Porsche du Danois Michael Christensen après l'ultime relance de la course à 10 minutes de la fin. Moins rapide que le pilote danois, Martin a été forcé de céder sa place sur le podium dans l'avant-dernier tour. Les Porsche de Lietz/Bruni (Aut/Ita) et Christensen/Estre (Dan/Fra) complètent donc le podium de la catégorie.

Les Toyota signent de nouveau le doublé à l'arrivée en LMP1 avec la victoire du trio Conway/Kobayashi/Lopez (G-B/Jap/Arg) devant Buemi/Nakajima/Fernando Alonso (Sui/Jap/Esp). Victoire en LMP2 pour l'Oreca-Gibson de Tung/Aubry/Richelmi (P-B/Fra/Mon) alors que la Porsche de Campbell/Andlauer/Ried (Aus/Fra/All) s'impose en GTE-Am.

La prochaine course de la saison 2018/2019 du FIA WEC aura lieu à Sebring, aux États-Unis, en mars.