Le Français veut égaler le record de Juha Kankkunen sacré avec trois constructeurs différents

L’info que vous dévoilait sans conditionnel la Dernière Heure Les Sports début de semaine dernière est désormais officielle. Citroën vient de le confirmer: Sébastien Ogier retrouvera l’an prochain l’équipe avec laquelle il a remporté son premier titre mondial en rallye en Junior en 2008 et décroché ses sept premières victoires en WRC.

« Je suis très heureux, très excité même de retrouver l’équipe de mes débuts, » a déclaré le quintuple champion du monde. « La C3 WRC est une très bonne voiture mais le défi est de taille. Mon objectif est clair: Je souhaite décrocher le titre avec un troisième constructeur différent. »

Avant le Français, seul Juha Kankkunen, sacré en 1986 avec Peugeot, en 1987 et 1991 avec Lancia avant de décrocher un 4e titre au volant d’une Toyota en 1993, a réussi cet exploit.

Troisième du championnat du monde actuellement à 23 points de Thierry Neuville, Sébastien Ogier, toujours épaulé par son fidèle équipier Julien Ingrassia, reste en lice pour décrocher dès cette année avec Ford une sixième couronne.

La durée du contrat liant Seb Ogier à Citroën est de deux ans. Il continuera bien sûr à porter les couleurs de Red Bull. Le nom de son équipier n’est pas encore connu. Deux options s’opposent, la continuité avec un mixte de Craig Breen et Mads Ostberg ou la nouveauté et un pari sur l’avenir si Esapekka Lappi accepte de quitter Toyota.

Avec les trois principaux ténors du WRC désormais liés pour plusieurs années (Thierry Neuville chez Hyundai, Ott Tanak avec Ford et Sébastien Ogier chez Citroën) on se demande ce que va devenir M-Sport car la paire Elfyn Evans, Teemu Suninen semble bien légère pour affronter la concurrence. Malcolm Wilson prendra-t-il le risque de relancer son ancien mécanicien Kris Meeke, fera-t-il confiance aux jeunes ou se concentrera-t-il sur ses clients et le R5? Réponse dans les semaines à venir.