La pluie a, comme annoncé, fait son apparition sur le Rallye d'Australie. D'abord quelques gouttes seulement puis une véritable averse gommant une partie du phénomène de balayage sur une première courte spéciale (8,7 km) empruntée en partie jeudi lors du shake down.



Tous les pilotes sont dès lors partis pour la première boucle avec les mêmes gommes : les mediums. Et le premier verdict ne surprendra personne puisque les trois Toyota pointent en tête avec dans l'ordre Esapekka Lappi, premier leader pour son dernier rallye pour la marque japonaise, huit dixièmes devant Ott Tanak et 1.2 plus vite que Jari-Matti Latvala.

Andreas Mikkelsen pointe au 4e rang à 1.8 et précède de trois dixièmes seulement son équipier Thierry Neuville ex-aequo avec la Citroën C3 de Mads Osberg. Premier sur la route, Sébastien Ogier n'est que 8e ce qui signifie qu'à ce stade notre compatriote est virtuellement champion du monde. Mais le rallye, bien sûr ne fait que commencer et la situation va bien sûr évoluer au cours des spéciales suivantes. Logiquement un peu plus nerveux que d'habitude, Thierry et Nicolas ont toutefois bien démarré et c'est le principal.