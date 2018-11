Contraint de balayer, le Belge déguste mais reste devant Ogier.

Plus longue et moins nettoyée que la première, la deuxième spéciale a confirmé combien il était difficile ici d'ouvrir la route. Respectivement premier et deuxième sur la route, Sébastien Ogier et Thierry Neuville ont signé les 11e et 10e chronos, soit leurs positions actuelles au classement général. A ce stade, le Français conserverait donc son titre de justesse.

Devant, Jari-Matti Latvala signe son premier scratch et rejoint son équipier Esapekka Lappi en tête du rallye, 3.1 secondes devant la Hyundai d'Hayden Paddon. Ott Tanak est quatrième à 3.4.

Mais les écarts restent bien sûr très serrés et la prochaine spéciale de Sherwood, longue de 26,68 km, devrait faire évoluer encore la hiérarchie. Le suspense est à son comble et la première nuit s'annonce passionnante. Vous pourrez continuer à suivre l'évolution de la course sur la page DH Moteurs sur Facebook. Nous vous donnons rendez-vous sur le web ce samedi matin pour un résumé complet de la première étape. Objectif pour Thierry et Nicolas : grappiller un maximum de places afin de bénéficier samedi d'une meilleure position sur la route.