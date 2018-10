La huitième spéciale du Rallye de Catalogne, 12e manche du Championnat du monde des rallyes (WRC), a été annulée samedi matin pour raisons de sécurité car certains spectateurs n'étaient pas bien placés, ont annoncé les organisateurs. L'Estonien Ott Tänak sera donc encore leader à l'entame de la neuvième spéciale avec 26 secondes d'avance sur l'Espagnol Dani Sordo (Hyundai) et 29 secondes sur le Gallois Elfyn Evans (M-Sport Ford).

Ses rivaux pour le titre, le Français Sébastien Ogier (M-Sport Ford) et le Thierry Neuville (Hyundai) sont seulement 7e et 9e, respectivement à 39 et 59 secondes de Tänak.

Contrairement à Ogier et Neuville qui ont privilégié des pneus tendres, Tänak a fait le choix pour les trois spéciales de samedi matin de n'utiliser que des pneus pluie.