Grands amateurs de sport automobile, Kevin et Jonathan Borlée ont débarqué jeudi soir en Espagne pour suivre l'avant-dernière manche du Mondial. Mais surtout soutenir notre compatriote Thierry Neuville avec lequel nous les avons surpris en grande discussion, ce midi, au parc de regroupement de Port Aventura.

"Nous suivons souvent le rallye sur internet ou à la télévision, mais nous n'avions encore jamais eu l'occasion d'assister sur place à une manche du WRC", nous a confié Jonathan, un pass VIP de la FIA autour du cou. "On a pu aller voir la 3e spéciale et je dois avouer que l'on a été assez bluffé. C'est encore plus impressionnant en vrai. J'aime le rallye, mais je ne me vois jamais réussir à faire cela..."

Chacun sa discipline. Thierry Neuville ne sera jamais un champion sur 100 ou 400m...