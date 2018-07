Thierry Neuville (Hyundai) a signé le deuxième temps de la première spéciale (2,31 km) du Rallye de Finlande, 8e manche du Championnat du monde (WRC), à 7 dixièmes de l'Estonien Ott Tänak (Toyota).

Le pilote germanophone devance le Français Sébastien Ogier (M-Sport Ford), son principal concurrent au titre mondial.

"La bagarre sera serrée ce weekend", a déclaré le Belge après la spéciale. "J'ai essayé de ne pas prendre de risque, c'était une belle spéciale et la voiture était au point. Nous allons devoir faire une course intelligente", a ponctué le Saint-Vithois. Le Belge, vice-champion du monde et déjà vainqueur de trois rallyes cette saison, est leader au championnat du monde avec 27 points de mieux qu'Ogier. Une journée marathon de près de seize heures attend les pilotes vendredi, avec au programme dix spéciales et 126,37 kilomètres chronométrés. Le rallye de Finlande, remporté en 2017 par le local Esapekka Lappi, se terminera dimanche après-midi après 23 spéciales cumulant 317,26 km.