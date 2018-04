Aussi rouge que le taureau sur son casque à l’arrivée des spéciales, Thierry Neuville n’avait pas la tête des bons jours ce samedi après-midi sur l’Ile de Beauté.

Difficile pour le dernier lauréat de l’épreuve corse, deuxième du Mondial et grand adepte de l’asphalte, d’aligner des cinquièmes et sixièmes chronos. Rageant de constater que Sébastien Ogier égale ses temps en roulant le coude à la portière pour assurer la victoire et de voir la Citroën de Kris Meeke et les Toyota grossir dans ses rétroviseurs.

"Nos concurrents ont clairement mieux évolué que nous sur le bitume," analysait Thierry au regroupement de la mi-journée. "Aujourd’hui, la Hyundai est la moins performante des WRC sur cette surface. Regardez où sont mes équipiers."

Et ce n’est pas en quelques clics que la solution va être trouvée. "Le souci est plus profond. Notre i20 Coupé est plus longue que les autres. Il y a un problème de répartition des masses. Elle est trop sous-vireuse."

Dur d’encore prendre du plaisir dans ces conditions ? "Si, je m’amuse jusqu’au moment où je vois les chronos sur le tableau. C’est dingue ! Cet après-midi, on a modifié le set-up mais on est partis dans la mauvaise direction. C’était pire encore. Là, je joue avec le feu. Je me suis fait quelques frayeurs. On a pris des risques pour tenter de conserver notre place. Je sais que cela ira mieux sur la terre dès l’Argentine. Dès lors, je veux limiter aux mieux les dégâts."

À égalité avec Kris Meeke au départ de la dernière spéciale du jour, ce n’est pourtant pas lui qui est allé à la faute… "Kris est sorti ? Eh bien si je ne me calme pas, c’est moi le prochain dehors. Je dois faire gaffe."

Doublé pour un dixième par Ott Tanak pour le gain de la 2e place à l’issue de la dixième spéciale, Thierry songeait déjà au marathon de 55 km à déguster à l’heure du petit-déjeuner ce dimanche. "C’est là que le podium va se décider. Je ne vais pas lâcher le morceau. Je vais essayer de terminer devant les Toyota (Lappi, auteur de deux meilleurs temps, est revenu à dix secondes), mais ce sera dur. Je dois tout de même penser au championnat…"

Entre une 2e et une 4e place, il y a six points de différence. Mais entre une quatrième et un abandon comme Jari-Matti Latvala (sortie) ou Bryan Bouffier (moteur) hier, il y en a douze. Et il ne doit pas espérer pouvoir grappiller grand-chose dans la Power Stage. Sauf miracle, l’addition risque donc d’être salée ce dimanche avec la perte de plus de dix unités par rapport au leader Seb Ogier.

Sébastien Loeb, lui, n’a pas ce genre de tracas. Reparti en Rally2 samedi après sa faute de la veille, le nonuple champion du monde de 44 ans a signé trois meilleurs temps sur six. De quoi lui donner encore plus de regrets. Et l’envie à tous ses fans et à Citroën de le revoir plus souvent…