Grosse frayeur, hier après-midi en Corse, pour Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul.

Alors qu’il effectuait des tests en vue de la 4e manche mondiale qui se déroulera sur l’île de Beauté la semaine prochaine, l’équipage belge a effectué une spectaculaire sortie de route, sa Hyundai i20 Coupé WRC de tests effectuant une chute d’une dizaine de mètres dans un trou bordant un pont avant d’échouer dans une petite rivière.

"On a sous-viré dans un gauche assez lent avant un pont", nous a expliqué Thierry, actuellement deuxième du Championnat du Monde à quatre points de Sébastien Ogier. "Malheureusement il y avait un ravin et l’on a fait une petite chute dans une rivière. Les images peuvent paraître impressionnantes, mais au final il s’agit d’un simple accident d’essais d’avant-course comme on en a déjà eu quelques-uns. Le plus important c’est que nous n’ayons pas de bobo."

Ce qu’a confirmé un médecin les ayant auscultés sur place. "On va parfaitement bien, merci", nous rassure Thierry Neuville, concluant avec humour : "Ce soir, on va manger de la truite corse."

Voilà en tout cas une manière peu commune de pêcher…

Selon ses dires, Nicolas Gilsoul n’a même pas eu vraiment peur : "Rien de spécial", confie l’équipier liégeois. "On ne fait pas du circuit. Nos bacs à sable sont le décor naturel du paysage. Sur une après-midi, on teste un panel de réglages. Cela réclame de rouler à fond et de vite s’adapter pour les valider. Quelques km/h plus vite, quelques mètres plus tard pour freiner, on flirte sans cesse avec la limite. Aujourd’hui, c’est elle qui a eu le dernier mot."

Et le dernier réglage ne sera pas validé pour la Corse la semaine prochaine où Thierry Neuville tentera de rééditer son succès de l’an dernier…