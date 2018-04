Le Belge s'apprête déjà à devoir se battre pour la 2e place.

Troisième, à 23 secondes du leader Sébastien Ogier, à deux grosses secondes de Kris Meeke, Thierry Neuville faisait la grimace à son retour au parc d'assistance jouxtant l'aéroport de Bastia.

«La matinée a été très difficile, » nous confiait le pilote Hyundai. « J'ai connu principalement un souci de freins . Ils ont été mal rodés et je manquais d'agressivité, de mordant dans la pédale. »

« Je le voyais le pauvre taper comme un ours la pédale et tenter de reposer sa jambe sur les courtes lignes droites, » confirmait son équipier Nicolas Gilsoul.

« Je n'étais pas en confiance et en plus les réglages ne sont pas idéaux, » reprenait le Monégasque de Saint-Vith. « L'auto bouge beaucoup, elle sous-vire de manière intempestive. On savait qu'on était pas au niveau sur l'asphalte, en voici la confirmation. On va tenter de remédier à cela par petites touches. »

Sait-il dans quelle direction il faut aller ? « Non, c'est bien cela le problème... »

Dès lors, il sera difficile de revenir sur Ogier et de lutter ici pour la victoire. « Le rallye est encore long mais Ford et Ogier sont trop forts. Je ne pense pas qu'il soit encore possible d'aller le rechercher. Je vais déjà essayer de doubler Kris Meeke pour la 2e place et de garder la Toyota de Tanak derrière, ce serait déjà pas mal. On fera les comptes à la fin mais ce n'est pas très bien engagé. La Ford a mieux évolué que nous ces derniers mois. »

« L'équipe a eu plus d'une heure pour analyser les données avant l'assistance de ce midi. Ils vont tout nous changer et j'espère que cela va aller mieux, » concluait positivement Nicolas.

Nandan : « Attendons la 2e boucle »

Michel Nandan, l'ingénieur et directeur sportif du team Hyundai ne savait, lui, pas trop comment se justifier : « C'est vrai qu'il nous manque quelque chose pour être vraiment compétitif sur le goudron. Si je savais quoi, on n'en serait pas là. Maintenant, la situation n'est pas aussi grave qu'elle ne peut paraître. Thierry a perdu confiance en ses freins. Attendons l'issue de la 2e boucle avant de tirer des conclusions hâtives. »

Et puis Hyundai n'a pas encore tiré toutes ses cartouches. « Des évolutions arrivent (ndlr : apparemment une au niveau du moteur). Elles doivent encore être validées mais pour l'Allemagne nous devrions être plus performants. » Un peu tard...

En attendant, Thierry et Nicolas risquent de devoir lutter pour le podium plutôt que pour la victoire. En espérant qu'en été, Seb Ogier ne soit pas déjà trop loin...