Il a retrouvé des fidèles comme les Borlée, Georges Grün ou Philippe Malherbe, présentateur vedette de RTL TVi présent avec Julie Taton et Thomas de Bergeyck. Vanina Ickx, Eric Van de Poele, Joëlle Scoriels, Laurent Haulotte, David Antoine ou Kody annoncés pour le 21 octobre.

C'est cette fois dans le cadre verdoyant du Manoir du Lac, à Genval, qu'a été présentée, ce jeudi, la 11e édition du Rally Stars Télévie qui se déroulera le dimanche 21 octobre.

Plusieurs personnalités avaient répondu à l'appel des organisateurs Willy Braillard et son successeur Jean-Pol Piron : Que ce soient des animateurs de RTL TVI comme Thomas de Bergeyck (avec un direct dans le JT de 13h), Julie Taton (qui nous a appris qu'elle allait déménager de Paris et revenir vivre en Belgique), Philippe Malherbe ou Georges Grün (ils seront rejoints le jour de l'événement par Michael Miraglia, Laurent Haulotte et David Antoine) ou des sportifs tels que Maxime Soulet, Sarah Bovy, Jonathan Borlée ou Nicolas Gilsoul tout juste revenu du Rallye de Turquie.

« Je ne me prends pas tout pour une star, mais je tenais à apporter moi aussi ma pierre à l'édifice de la recherche contre le cancer. Le concept est génial et cela me fait plaisir de donner un peu de mon temps pour la bonne cause, » a indiqué l'équipier de Thierry Neuville formel quand Paul Fraikin lui a posé publiquement la question de savoir s'il serait champion du monde cette année : « Oui Paul ! »

Il a ensuite pu prendre le volant d'une Lamborghini Huracan Performante, un bolide à quatre roues motrices de 620 chevaux d'une valeur de plus de 300.000 euros. « C'est la première fois que je conduis une Supercar. Cela accélère plus fort que notre Hyundai WRC. Franchement impressionnant. Et très maniable. »

Nous avons eu l'occasion de prendre le rôle d'équipier, avec le roadbook sur les cuisses, pour une mini interview exclusive (voir video ci-jointe) dans laquelle le Liégeois nous a rappelé le principe du Rally Stars Télévie qui s'élancera le 21 octobre à 9h du Cinquantenaire pour une balade d'environ 300 km à travers la Wallonie avec passage à Dinant et une pause déjeuner au magnifique château Bayard d'Eghezée.

Du 8 au 15 octobre, les baquets de copilotes des « stars » seront mis aux enchères via le site WWW.netmagic.be/rallye .

Vous pourrez choisir votre chauffeur du jour parmi une liste d'une trentaine de vedettes du sport avec en plus de celles déjà citées Vanina Ickx, Eric Van de Poele, Philippe Alliot, Grégoire de Mevius, Freddy Loix, Joëlle Scoriels, Kody, Alix Battard et d'autres encore à annoncer.

Les voitures seront tout aussi prestigieuses avec une Bugatti Veyron, une Lamborghini Huracan, une Ferrari 456 GT, une McLaren 570, Porsche 917, une Aston Martin Vantage, Audi R8 Coupé, Bentley New GT, BMWi8 et Z8, Corvette Z07, Ford GT40,...

Bref l'occasion de passer une journée inoubliable pour quelques centaines d'euros et surtout pour la bonne cause, l'intégralité des fonds étant reversée au FNRS, l'association pour la recherche contre le cancer et la leucémie.

« En dix ans, nous avons récolté plus d'un million d'euros grâce à notre rallye, » a expliqué Willy Braillard. « L'an dernier, on a atteint les 117.500 euros. Et l'objectif fixé pour cette année est de 125.000 euros minimum... »

« Et l'on visera le double en 2019, » annonce déjà l'enthousiaste Jean-Pol Piron.

On rajoutera qu'au-delà des 33 VIP et leurs prestigieuses autos, ce Rally Stars Télévie est aussi accessible pour le commun des mortels souhaitant venir se faire plaisir sur des bonnes routes et participant à la fête et à la cagnotte en inscrivant sa propre voiture, moderne ou ancêtre, pour lesquels les frais de participation s'élèvent à 250 euros par équipage et comprennent le petit déjeuner, le repas de midi et le verre de clôture. Une journée exceptionnelle pour aider le Télévie. « Nos dons servent à payer trois chercheurs durant toute l'année, » conclut Willy Braillard. « Ce n'est pas rien et surtout c'est très utile. Les avancées sont réelles. Un jour on va tuer définitivement ce crabe.»