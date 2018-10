Thierry Neuville (Hyundai i20) pointe au 8e rang du Rallye de Catalogne, l'avant-dernière manche du championnat du monde WRC, après la 4e spéciale, vendredi midi. Le pilote belge, leader du championnat du monde, est à 37.8 du leader, l'Estonien Ott Tänak (Toyota Yaris).

Le Français Sébastien Ogier (Ford Fiesta) occupe la 5e position à 24.4 de Tänak.

Ogier et Tänak sont les deux rivaux de Neuville pour le titre mondial. Leader du championnat depuis le Rallye du Portugal couru en mai, Neuville devance actuellement Ogier de sept points et Tänak de 21 unités.

Au général, Ott Tänak compte 11.7 d'avance sur le Britannique Elfyn Evans (Ford Fiesta) et 19.2 sur l'Espagnol Dani Sordo (Hyundai i20).

Auteur du scratch dans la 4e spéciale, la plus longue de la matinée (38,5 km), le Norvégien Andres Mikkelsen (Hyundai i20) est 4e à 23.2 du leader, devant Ogier. Le Français Sébastien Loeb (Citroën C3), vainqueur à huit reprises en Catalogne entre 2005 et 2012, pointe en 6e position à 27.5 de Tänak.

"J'ai vraiment essayé de pousser, mais c'est difficile quand on est premier sur la route", a déclaré Thierry Neuville après la 4e spéciale. "Je ne peux pas faire grand chose de plus. J'ai fait un tête à queue et j'ai dû faire demi-tour. J'ai perdu du temps", dit le Saint-Vithois, qui était 7e à 20.6 du leader après 3 spéciales.

Trois autres spéciales sont prévues vendredi après-midi sur les mêmes tracés que ceux de la matinée. Le Rallye de Catalogne se termine dimanche après la 18e spéciale, la Power Stage disputée sur asphalte.