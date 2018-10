Notre compatriote à une minute déjà du leader, 20 secondes derrière Ogier.

Comme on pouvait le craindre, Thierry Neuville a passé une journée difficile, très difficile même lors de la première étape sur terre du Rallye d'Espagne. "J'ai pourtant donné tout ce que je pouvais, j'étais à la limite partout. Plus vite que cela et je sortais de la route" , expliquait notre compatriote neuvième du classement général à 59.7 de l'incontestable leader Ott Tanak. "L'handicap d'ouvrir la route était plus important qu'imaginé. Même Seb Ogier, partant derrière moi, a souffert. Il ne pointe que vingt secondes devant. Cela va être dur d'aller le chercher mais je vais essayer de maintenir la pression. On va essayer de remonter au classement sur l'asphalte. Avec la pluie annoncée, cela s'annonce risqué, mais il y aura moyen de faire des écarts. Les Toyota, elles, évoluent sur une autre planète."

Si les choses restaient en état et sans tenir compte évidemment du résultat de la Power Stage, Ott Tanak aborderait l'Australie avec deux points d'avance sur Thierry et cinq sur Seb Ogier... Mais tout cela va encore changer ce week-end. "Il est clair qu'il faut remonter. Normalement, on devrait être plus performant sur le goudron grâce à un nouveau différentiel central", s'encourageait le Belge.

Leader depuis la deuxième spéciale de ce matin, Ott Tanak n'affichait pas un trop large sourire malgré une journée quasi parfaite : «"n n'est qu'au tiers du rallye. Je préfère ne plus me réjouir trop vite", déclarait le pilote Toyota. "Cet après-midi, lors de la fin de la 2e boucle, mes amortisseurs ont quelque peu surchauffé et ce n'était vraiment pas évident. Mais OK, on est en tête et je peux me montrer satisfait."

L'Estonien précédait la Hyundai du héros local Dani Sordo de 26.8 : "Le championnat constructeurs est désormais quasi perdu. La priorité est d'essayer d'aider Thierry en restant sur le podium devant Ogier", annonçait l'Espagnol précédant Elfyn Evans de trois secondes et le revenant Sébastien Loeb d'à peine 3.4. Sans les seize secondes perdues dans la spéciale show de Barcelone jeudi soir, le pilote Citroën de 44 ans occuperait la 2e place. Pas mal et sympa pour l'anniversaire de son équipier Daniel Elena.

Plus loin on retrouvait encore Jari-Matti Latvala (en pleine remontée après une crevaison lui coûtant une trentaine de secondes), Andreas Mikkelsen (6e à 39.1) trois dixièmes seulement devant Sébastien Ogier.

Un Français évoluant au 7e rang à 40 secondes de Tanak. "C'est vraiment très dur pour les gars devant", confirmait le pilote Ford "Cela nettoie vraiment beaucoup. Le principal est d'être devant Thierry. Demain avec la grosse pluie annoncée il devrait avoir moyen de faire des grosses différences. Ce rallye est loin d'être fini."

La bataille pour le titre aussi. Elle devient même de plus en plus serrée. Hélas pour les supporters belges...