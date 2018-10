Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 Coupe WRC) ont quitté la piste samedi matin au terme de la onzième spéciale du rallye de Grande-Bretagne, au Pays de Galles. Avec l'aide de quelques spectateurs, Neuville a pu continuer.

Le Belge a perdu plus de 50 secondes. Au classement général de cette 11e des 13 manches du championnat du monde WRC, il a reculé de la deuxième à la huitième place.

Les conditions du rallye sont très difficiles. Vendredi soir, la pluie est tombée abondamment et le parcours est très glissant. Samedi matin il est apparu que plus le départ était tardif, plus le parcours devenait glissant. Habituellement, c'est l'inverse sur les routes non asphaltées.

Thierry Neuville en a fait l'expérience. Dans un virage à droite, il a dérapé. "Si, depuis le début de la saison, vous dépassez la limite, cela peut arriver", dit Neuville. "C'est ma première erreur depuis le rallye de Monte-Carlo. La voiture est en bon état."

Ott Tänak (Toyota Yaris WRC) reste leader après onze étapes de classement et voit un concurrent direct pour le titre retomber à la huitième place. Sébastien Ogier (Ford Fiesta WRC) a désormais à la deuxième place. Si Neuville veut garder intactes ses chances de remporter le titre, il doit impérativement remonter au classement.

Les coureurs ont encore sept étapes spéciales à disputer. Le parc d'assistance étant trop éloigné des spéciales, aucune assistance n'est possible samedi après-midi. Les équipes peuvent juste faire le plein et changer les pneus.

