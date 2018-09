Déjà un point de récupéré pour le Français.

Dans l'attente de l'ultime Power Stage programmée à 12h18 heure belge (à suivre en direct sur RTBF), Ford a mis en place sa stratégie pour permettre de récupérer au moins un point.

Les écarts sont tellement énormes ici en Turquie et les abandons nombreux que, malgré le fait qu'il ait écopé de plus de 20 minutes de pénalités pour les trois spéciales non parcourues samedi, Sébastien Ogier est reparti au 12e rang ce matin.

Il a d'emblée signé le scratch et gagné une place. Puis, Malcolm Wilson a demandé, pour la troisième fois de la saison, à Elfyn Evans de se sacrifier afin de permettre au Français de remonter au 10e rang ce qui lui permet déjà de grappiller un point. Isolé à la troisième place du championnat constructeurs, sans grande perspective de remonter au classement, M-Sport va-t-il pousser le vice jusqu'à demander à Teemu Suninen de pointer lui aussi très en retard avant le dernier pointage afin de chuter au 10e rang et d'offrir encore une unité supplémentaire au quintuple champion ? Il n'est pas interdit de le penser, le titre des pilotes restant l'objectif prioritaire. Et chaque point risque de compter pour Ogier relégué à 23 unités de Thierry Neuville qu'il va essayer de battre dans l'ultime spéciale pour encore lui reprendre une ou deux unités.

Mais cela s'annonce pas simple car, depuis ce matin, Thierry roule au ralenti afin de préserver ses gommes pour cet ultime sprint pouvant rapporter jusqu'à cinq unités.

A 7 km du but, Ott Tanak a course gagnée et Jari-Matti Latvala s'apprête à offrir à Toyota le doublé et la tête du championnat constructeur devant Hyundai.