A 62 ans, Jean-Pierre Van de Wauwer est toujours prêt à relever des défis. Ce week-end, le Verviétois va assurer le show au volant de sa Fiat propulsion. Tout en visant le podium en GT et une bonne place au classement général.

Ils sont de retour en bord de Meuse ! Férus de bolides qui font le spectacle, Jean-Pierre Van de Wauwer et Eric Marnette ne sont pas peu fiers de jouer une nouvelle fois la carte de la différence en alignant une Abarth 124 Rally RGT confiée aux bons soins techniques de Motorsport International, la structure de Willy et Nicolas Plas. De quoi lui rappeler quelques souvenirs...

« J’ai toujours beaucoup aimé les italiennes, sourit Jean-Pierre. « Souvenez-vous, en 2009, j’avais défrayé la chronique au volant d’une Abarth 500… avec à mes côtés une copilote bien plus sexy qu’Eric ! Pouvoir remettre le couvert en Abarth, cette fois avec une vraie voiture développée pour la course, sous l’auvent M.I., c’était une occasion à ne pas laisser passer. La famille Plas, c’est pour moi les souvenirs liés à la période de la Ford Sierra Cosworth Gr.A. Je les apprécie depuis 30 ans... »

Quant à l’Abarth 124 Rally RGT, elle a déjà séduit ‘noss Vande’ ! « Je suis agréablement surpris de la qualité de construction de cette voiture, qui possède toutes les possibilités de réglages d’une R5, poursuit le Verviétois. Certes, elle n’a pas été imaginée pour les spéciales belges, mais avec un peu de développement, on a pu encore en améliorer le comportement lors de nos tests, mardi dernier à Natoye. Serons-nous en mesure de rivaliser avec les Porsche GT3 dans la catégorie RGT? Difficile à dire, car le tracé comporte de nombreuses portions rapides qui avantagent la puissance de l’allemande. Mais si la pluie est au rendez-vous, on devrait s’amuser… et surtout régaler le public ! Il y a deux ans, j'avais terminé 7e ou 8e ici avec la Porsche. Un Top 15 voire un peu mieux n'est donc pas à exclure. »

Linitiative d'aligner ce type d'auto au milieu d'un peloton de tête composé essentiellement de Skoda R5 est vraiment sympathique. Tout comme son équipage...