"C'est une émotion très forte!", a expliqué le Français Sébastien Ogier (M-Sport Ford) après avoir remporté son sixième titre de champion du monde des rallyes dimanche en Australie face au Belge Thierry Neuville (Hyundai) et à l'Estonien Ott Tänak (Toyota).

Que ressentez-vous après ce sixième titre arraché de haute lutte?

"Cela a été très serré cette année, avec des hauts, par exemple en Grande-Bretagne, et des bas, comme au Portugal et en Turquie. Il fallait se donner souvent à 120%. C'était la même chose sur ce rallye. Il n'y a pas si longtemps on se disait avec Julien (Ingrassia, son copilote) que cette fois le titre serait vraiment dur à remporter mais on n'a jamais baissé les bras. Au final, on le gagne pratiquement dans la dernière spéciale. Cette saison, le combat avec Thierry (Neuville) et Ott (Tänak) a été acharné donc c'est une émotion très forte!"

Comment avez-vous compensé vos moyens limités par rapport à la concurrence?

"On avait une équipe fantastique derrière nous. Ils nous ont tout donné. Merci à M-Sport et surtout à Malcolm Wilson. On a vécu une aventure incroyable ensemble, on a accompli quelque chose de très spécial pendant ces deux ans. Je suis très fier de mon équipe. Ce sont les meilleurs!".

Dans deux mois, ce sera un nouveau challenge avec Citroën au Monte-Carlo...

"Ce sont des adieux parfaits à M-Sport. J'ai apprécié les derniers instants dans la voiture (sa Ford Fiesta) et le fait d'avoir enfin pu attaquer. J'espère qu'elle ne va pas trop me manquer. Même si elle n'était pas la plus rapide, sa fiabilité était très grande. Mais je suis sûr que là où nous allons de très belles choses nous attendent..."