Le Wales Rally GB a mal démarré pour Ott Tänak . Lors de son tout premier passage, l'Estonien vainqueur des trois dernières épreuves de WRC s'est fait surprendre et a tiré tout droit dans le fossé lors d'un freinage pour un changement de direction. Même s'il a pu repartir avec quelques dégâts sur sa Toyota, cette entrée en matière ratée devrait lui servir d'avertissement sans frais (enfin en terme de temps pour le rallye) mais quelque peu tempérer ses ardeurs lors des premières spéciales.

De leur côté, les Ford ont montré qu'il allait certainement falloir compter avec elle pour la victoire, Sébastien Ogier et Elfyn Evans se partageant le meilleur chrono, à égalité avec la Toyota de Jari-Matti Latvala en 2.01.4. Craig Breen, actuellement sans volant pour 2019, pointait au 4e rang à un dixième, tandis que Thierry Neuville s'est sagement contenté du 5e chrono à 4 dixièmes de la « pole ». Suivaient Suninen, Ostberg, Lappi, Paddon et Mikkelsen. Légèrement inquiétant tout de même de voir toutes les Hyundai en retrait. On espère que cela ne se confirmera pas demain lors des premières spéciales. La spéciale show de ce soir débutera à 20h00 chez nous.