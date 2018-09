Les favoris et leaders du championnat Neuville et Ogier ont abandonné, tout comme les pilotes Citroën et Lappi.

Annoncée pour hier, l'hécatombe due à la chaleur et à un terrain turc particulièrement éprouvant pour les mécaniques a eu lieu ce samedi.

En quatre spéciales, on a perdu la moitié du plateau des WRC de pointe et compté autant de leaders différents.

Cela a débuté dans le premier tronçon matinal par les abandons de Mads Ostberg (turbo) et du leader Thierry Neuville (amortisseur cassé).

Auteur du meilleur chrono, Sébastien Ogier héritait du leadership le temps d'une spéciale mais était victime à son tour d'un souci en cassant un triangle de suspension dans un trou. Le Français parvenait à réparer mais sa séance de mécanique ne servait à rien. Après un meilleur temps, le quintuple champion, relégué au 4e rang et cravachant pour remonter, ne pouvait éviter une sortie de route. Posé, comme Esapekka Lappi dans la spéciale précédente, il ne parvenait cette fois pas à repartir.

Une cascade d'abandons

La onzième spéciale était également fatale au pauvre Craig Breen dont la C3 WRC était ravagée par un incendie sur le routier. Une incroyable cascade d'abandons. Et au même moment, Andreas Mikkelsen, revenu en tête suite aux retraits de Neuville et d'Ogier, brisait son différentiel avant et se voyait contraint de poursuivre la boucle en mode propulsion. De quoi reléguer le Norvégien au 5e rang derrière la Ford de Teemu Suninen et l'autre Hyundai de Hayden Paddon assurant tranquillement le podium derrière les deux Toyota.

Nulle part et très mécontent du manque d'adhérence de sa Yaris sur ce terrain vendredi, Ott Tanak se voyait propulsé en tête, l'Estonien étant en passe de remporter son quatrième succès de la saison, le troisième consécutif. « Sur ce terrain, tout est possible. Il reste quatre spéciales et, au vu de ce qu'il s'est passé aujourd'hui, je me garderai bien d'émettre le moindre pronostic, » commentait le pilote Toyota en fin de journée. « Le seul objectif est de rester sur la route et d'assurer le doublé pour la marque. »

Si les choses restent en état, sans tenir compte de la Power Stage à laquelle participeront les deux grands malheureux du jour Thierry Neuville et Sébastien Ogier, Ott se rapprocherait à 11 points de notre Thierry national, douze unités devant un Seb Ogier qui doit se mordre les doigts après sa deuxième faute de l'année.

Du côté des constructeurs, en cas de doublé, Toyota passerait en tête devant Hyundai dont la robustesse n'est décidément pas à toute épreuve...