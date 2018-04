Le retour d’un grand soleil dès ce vendredi et de températures agréables dans la région de Bastia ravit les spectateurs du Tour de Corse. Moins Thierry Neuville espérant des routes grasses pour corser la difficulté et ainsi gommer une partie de l’avantage des Citroën.

"Les C3 sont taillées pour le bitume sec, elles sont redoutables quand l’adhérence est stable", explique Thierry, pointant Kris Meeke et Sébastien Loeb comme favoris pour une épreuve débutant directement ce matin à 9h50 par un tout gros morceau, les 49 km de La Porta Valle di Rostino. "Il faudra être bien réveillé ! Il y a peu de spéciales ici (12) , mais elles sont longues. Pour gagner face à une rude concurrence, il faudra être à 100 % du premier au dernier virage."

Et éviter les embuches, les précipices et les rivières... "Oui ! Pour rester sur la route, il faut des bons réglages et des notes précises", poursuit notre pilote Hyundai. "Avec deux tiers de nouveau, le travail en reconnaissances a été fastidieux. On doit décrire au mieux la route de manière concise et précise car sinon Nicolas n’a pas le temps de tout lire. C’est compliqué ici car les virages s’enchaînent et vous sautent à la figure. La plus grande ligne droite doit faire 400m. Dans la spéciale de dimanche, il ne va pas arrêter de parler durant plus de trois quarts heure. Cela nous demande énormément de concentration à tous les deux car la moindre faute peut être fatale."

Après deux passages réels à allure réduite (les voitures de reconnaissance sont équipées de balises et il est interdit de dépasser les 90 km/h), Thierry revisionne une à deux fois, la veille ou tôt le matin selon l’horaire, les vidéos (enregistrées durant les recos) des tronçons de l’étape du jour. Un équipier de réserve lui dicte les notes dans sa chambre d’hôtel afin que Nicolas Gilsoul économise son temps et surtout sa voix.