Thierry Neuville (Hyundai i20) est toujours en tête du championnat du monde des rallyes (WRC) avec 189 unités mais ne compte plus que sept longueurs d'avance sur le Français Sébastien Ogier (Ford/182 pts) à l'aube de la 12e manche de la saison, prévue ce weekend en Catalogne.

"Nous avons perdu un peu de terrain au cours des deux derniers rallyes mais nous sommes toujours en tête et nous n'allons pas céder sans nous battre", a déclaré le Saint-Vithois. Vainqueur des rallyes de Suède, du Portugal et de Sardaigne cette saison, Neuville reste sur des manches frustrantes en Turquie puis en Grande-Bretagne. Le Français Michel Nandan, directeur, estime que son écurie "n'a pas le droit à l'erreur en Espagne". "Nous allons faire tout notre possible pour aider Thierry à remporter le titre des pilotes et tout le monde, ingénieurs, mécaniciens et équipages, sera solidaire dans ce combat", a-t-il assuré.

Le rallye sur les routes catalanes est le seul rendez-vous de la saison disputé sur surface mixte, alternant les portions asphaltées très rapides et celles sur gravier. L'épreuve débutera jeudi par une spectaculaire spéciale de 3,2 kilomètres à Montjuïc, sillonnant Barcelone. Le vendredi sera consacré à la terre, avec deux boucles de trois spéciales à disputer pour les pilotes, dont celle de 38,85 km comprenant de nombreux changements de surface. Les spéciales de samedi et dimanche se dérouleront uniquement sur asphalte.

En 2017, Kris Meeke s'était imposé devant Ogier et l'Estonien Ott Tänak, actuel troisième du classement avec 168 points. A noter la présence de Sébastien Loeb. Le Français, nonuple champion du monde, terminera ainsi son programme de trois rallyes avec Citroën.

L'ultime rendez-vous de la saison, qui pourrait être décisif pour l'obtention des lauriers, se déroulera en Australie du 15 au 18 novembre.