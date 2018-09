L'actuel leader du championnat du monde des rallyes a paraphé un nouveau contrat avec le constructeur sud-coréen, avec lequel il vise la continuité.

Alors que certains le voyaient bouger et éventuellement répondre aux sirènes de Citroën lui proposant un beau paquet d'argent (des discussions ont bien eu lieu), Thierry Neuville et son "management" ont finalement préféré jouer la carte de la fidélité et de la continuité.

Actifs depuis 2014 avec Hyundai, le pilote germanophone et son copilote Nicolas Gilsoul ont rempilé pour trois ans avec le constructeur, comme l'ont annoncé les deux parties ce mercredi après-midi sur Twitter en marge de la reprise du championnat ce week-end en Turquie. Un sacré bail pour le Belge visant son premier titre mondial.

"Hyundai Motorsport et Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul annoncent une extension de leur contrat pour trois saisons" a tweeté l'équipe.

a pour sa part déclaré le pilote de Saint-Vith sur le réseau social.

Double vice-champion du monde avec les Sud-Coréens, Thierry Neuville est cette fois en tête du championnat du monde des rallyes, devançant son éternel rival Sébastien Ogier.

Avant d'aborder la dixième manche du Mondial qui débutera jeudi soir par une spéciale show dans les rues de Marmaris, notre compatriote compte 23 points d'avance sur le Français. Il reste quatre manches à disputer cette année.