Musculation, concentration, réactivité, souplesse, vue, notre vice-champion du monde de rallye s'entraîne à fond entre deux manches du WRC.

Entre le podium corse et son envol pour l'Argentine où se dispute cette fin de semaine la cinquième manche du Championnat du Monde, Thierry Neuville n'a pas chômé. Pour garder mais surtout optimaliser sa condition physique, pour résister à toutes les contraintes qu'engendre le pilotage de sa Hyundai i20 WRC par tous les temps, sur tous les types de terrains, pour que son corps puisse encaisser plus facilement les chocs de jumps, saignées ou saut de pont dans des rivières (:-))), les fortes températures, les décalages horaires, que ses réflexes soient aiguisés, que la fatigue ne lui fasse pas perdre le moindre dixième, notre compatriote s'entraîne quotidiennement. A la salle de fitness, dans la nature, à Saint Vith, Monaco ou partout dans le monde, Thierry fait deux à trois heures de sport tous les jours quand il n'est pas dans l'habitacle d'une voiture de course.

De quelle façon notre champion s’exerce-t-il ? Voici sept exemples d'exercices spécifiques pratiqués de manière régulière.

1. L’ENDURANCE

· Sauter sur un pneu, puis du pneu, et revenir dessus, tout en étirant les bras. La résistance est assurée par un élastique.

· 2 séries de 20 répétitions.

· Cela permet d’exercer l’endurance et la coordination des bras et des jambes, tant simultanément, que séparément.

· Thierry Neuville s’entraîne également au niveau de la précision, sans regarder ses pieds pendant qu’il effectue ses sauts.

2. LA RÉSISTANCE

· Bouger un volant avec des poids de manière contrôlée tout en étant assis sur un siège de rallye.

· Quatre fois 20 répétitions.

· Thierry Neuville renforce ainsi ses muscles dorsaux en raison de la résistance qu’il doit exercer.

· Durant les manœuvres, il exerce également la musculation au niveau de ses bras.

3. LE TRONC

· Rouler de manière contrôlée de gauche à droite, avec des planches placées sur un pneu de voiture.

· Quatre fois 20 répétitions.

· L’entraînement des abdominaux est toujours une bonne idée. Cela permet d’améliorer l’équilibre, et d’augmenter la résistance. Lors d’un rallye, Thierry Neuville met également ses épaules à contribution. Cet exercice est donc idéal pour entraîner les muscles.

4. LA RÉACTIVITÉ

· Attraper des balles de tennis, tout en tenant un poids au-dessus des épaules, en regardant droit devant soi, et en se tenant en équilibre sur les genoux, le tout, assis sur une balle de gymnastique. Il faut être rapide, car tu ne sais pas de quel côté la balle de tennis va tomber.

· Quatre fois 30 secondes.

· C’est de cette façon que Thierry Neuville exerce sa rapidité, et principalement lors de mouvements au niveau de sa vision périphérique ou du coin de l’œil.

· Parallèlement, notre compatriote exerce également les muscles de ses épaules en tenant le poids dans son autre main, mais toujours au-dessus de ses épaules.

5. LA RAPIDITÉ

· Faire pivoter un appareil spécial – le powerloop – tout en gardant son équilibre sur un pneu de voiture.

· Deux fois 90 secondes.

· Thierry Neuville exerce ainsi la rapidité de ses bras à l’aide de cet appareil spécial, sur lequel il est également possible de régler la résistance.

· Parallèlement, il exerce son équilibre en essayant de garder le contrôle de son corps sur la balle de gymnastique.

6. LA VUE

· Regarder fixement droit devant soi, et toucher la petite lumière lorsque celle-ci est allumée. Il est possible de régler différentes vitesses, et différentes couleurs.

· Trois fois 50 touchers corrects.

· Cet exercice permet d’entraîner la réactivité, ainsi que la vue périphérique, étant donné que Thierry continue de regarder droit devant lui. Parallèlement, notre champion entraîne sa coordination main-œil, ce qui est très important durant la conduite.

7. L’ÉQUILIBRE

· Tout en gardant l’équilibre sur une balle de gymnastique, plier et étirer la jambe gauche, tenir un poids à hauteur du volant, et tourner à la manière d’un volant. La résistance est assurée par deux grands élastiques.

· Quatre fois 30 secondes.

· En étirant sa jambe gauche, Thierry Neuville exerce la jambe avec laquelle il freine, tout en maintenant systématiquement son corps en équilibre.

L’entraînement se poursuit !

Il va de soi que ce ne sont pas les seuls exercices que pratique Thierry Neuville. En effet, il existe une kyrielle de variations, tant au niveau du fitness, que d’autres exercices de musculation, de la course à pied ou du vélo. Par ailleurs, notre rallyman surveille également son rythme cardiaque.