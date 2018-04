Un meilleur après-midi pour le Belge résigné en ce qui concerne la victoire.

Deux deuxièmes chronos, le dernier un dixième devant un Sébastien Ogier assurant déjà le coup mais derrière la Toyota du jeune Esapekka Lappi, Thierry Neuville a passé un meilleur après-midi lors de la répétition des deux spéciales matinales.

« L'équipe a changé les disques et les freins et cela fonctionnait nettement mieux, » a déclaré notre compatriote regrettant toutefois encore le caractère trop sous-vireur de sa Hyundai. « Ce n'est pas encore parfait au niveau des réglages. Dès que je tourne un peu trop le volant, elle sous-vire. J'ai attaqué. On a réduit l'écart nous séparant d'Ogier de moitié dans la longue. Ce matin on a pris plus de vingt secondes, cette fois dix seulement. On progresse. Il va maintenant bien falloir accepter qu'on ne peut pas le battre à la régulière ici. Mais on doit rester positif. On doit désormais s'assurer que l'on puisse garder Kris (Meeke) et Ott (Tanak) derrière nous. »

Deuxième à plus d'une demie minute déjà de la Ford de Seb Ogier, Thierry possède cinq secondes d'avance sur la Citroën C3 WRC de Meeke et une bonne dizaine sur la Toyota Yaris WRC de Ott Tanak. Des Japonaises fonctionnant de mieux en mieux comme en témoigne le meilleur temps signé dans l'ultime spéciale du jour par un Lappi découvrant l'île de Beauté.

«J'ai attaqué et je me suis fais plaisir aujourd'hui, » confiait le Gapençais Ogier au terme de cette première étape. « Impossible de rouler plus vite sans risquer la sortie, » estimait pour sa part Kris Meeke au volant d'une Citroën qu'on disait pourtant favorite. « La première position sur la route a donné un avantage à Ogier. Quand j'arrivais, les cordes étaient déjà sales et la trajectoire glissante. »