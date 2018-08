La première spéciale show programmée ce soir à partir de 19h08.

C'est sous un soleil estival et face à une majorité de drapeaux belges, avec même un speaker bien de chez nous (Jean-Pol Klinkers) pour commenter les passages en français et en néerlandais, qu'a eu lieu, à partir de 8h15 ce matin, le « shake down » du Rallye d'Allemagne.