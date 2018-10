Ogier et les Ford dans le coup

En signant les deux premiers « scratches » de la matinée dans les forêts galloises, Ott Tanak a pris la tête du Wales Rally GB, l'Estonien confirmant qu'il compte bien poursuivre sur sa lancée de trois succès.

« C'est très glissant. Le feeling n'était pas super bon, mais bien les chronos, » souriait le pilote Toyota désormais leader du rallye avec 5.4 d'avance sur le héros local Elfyn Evans. Le pilote Ford devance d'un peu moins de deux secondes son équipier Sébastien Ogier, Teemu Suninen sur la 3e Fiesta complétant le Top 4 (à 14.2) juste devant la Citroën C3 de Craig Breen et notre compatriote Thierry Neuville déjà relégué à 15 secondes :

«Ma voiture sousvire beaucoup, » se plaignait-il à l'arrivée de la 3ème spéciale. « Cela glisse énormément et elle ne fait pas ce que je souhaite. J'ai même touché une chicane. C'est vraiment très difficile. Je n'ai aucune ligne. Mes poursuivants ont plus de repères pour les freinages. »

Il est d'autant plus inquiétant de voir ses équipiers, Hayden Paddon et Andreas Mikkelsen également à la peine. Comme on pouvait le craindre hier à l'issue de la spéciale d'essais, les i20 WRC semblent un peu en retrait sur ce terrain.

Début de journée contrarié également pour le premier leader Esapekka Lappi, auteur d'un demi tête-à-queue puis d'un mauvais chrono dans l'ES3 : « L'auto va bien, c'est juste le pilote qui est trop lent, » avouait le jeune Finlandais. « Le grip change d'un virage à l'autre. Je ne suis pas en confiance. »