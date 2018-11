Deuxième chrono dans l'ES19, la première du dimanche pour notre compatriote qui reprend 5 secondes au Français.

Attendue depuis jeudi, la pluie est tombée samedi soir et dans la nuit. Et même si le soleil est revenu dimanche matin, la terre s'est transformée en boue. Des conditions très difficiles, avec pas mal de pièges, rappelant certaines spéciales du Wales.

Une opportunité pour les pilotes prêts à prendre certains risques de creuser de plus gros écarts. Et c'est ce qu'a fait Thierry Neuville. Réveillé du bon pied droit, notre compatriote, quatrième sur la route et huitième du classement général, est parti le couteau entre le couteau entre les dents. Et, malgré un moment très chaud quand sa Hyundai a glissé contre un talus à l'amorce d'un droite, le Belge a signé le troisième meilleur temps, neuf secondes derrière un Jari-Matti Latvala volant et pas loin de son équipier Andreas Mikkelsen bénéficiant d'une trajectoire s'asséchant. Il a ainsi repris cinq secondes à Sébastien Ogier. Pas assez certes, mais de quoi mettre tout de même un peu de pression sur les épaules du Français. Il lui reste cinq spéciales, les deux suivantes au moins dans des conditions similaires, pour reprendre 45 secondes au quintuple champion du monde et l'empêcher de décrocher un sixième titre mondial.

« J'ai pris certains risques, oui, » avouait le Belge. « J'essaie tout ce que je peux. C'est ma dernière chance. »

Auteur du troisième chrono et toujours leader avec 12 secondes d'avance sur son équipier, Ott Tanak s'est plaint d'un manque de puissance. A suivre... Au pays des kangourous, le Mondial peut encore rebondir...