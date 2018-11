Thierry Neuville a terminé sa journée d'attaque et de galère, avec la Hyundai balai, par un petit scratch, son deuxième sur ce Rallye d'Australie.

Le Belge a cette fois été aidé par le ciel, la pluie inondant cette ultime spéciale show juste après le passage du premier groupe de quatre concurrents dont il faisait partie avec Jourdan Serderidis qui n'aura jamais été aussi bien placé dans une spéciale du Mondial. Huitième du général, Thierry pointe désormais à 50.4 de Sébastien Ogier, assuré de son 6e titre mondial s'il parvient à garder sa position jusqu'à l'arrivée. Et cela même en cas de 5e victoire cette saison d'Ott Tanak, l'Estonien comptant désormais 21.9 d'avance sur son équipier Jari-Matti Latvala. Toyota aimerait fêter le titre constructeurs par un doublé toujours menacé par Hayden Paddon, 3e à 4.4 secondes du Finlandais. Leader ce matin, Mads Ostberg a chuté à la 4e place et devrait être facilement mangé demain par Esapekka Lappi (5e). Six spéciales totalisant 85 km contre le chrono sont au menu de l'ultime étape. En cas de pluie, on peut encore s'attendre à quelques changements voire rebondissements. Mais la météo est tellement imprévisible et changeante ici qu'on n'ose rien vous promettre. Comme Thierry Neuville, on veut pourtant encore y croire. Le Belge n'a pas le choix. Il doit essayer jusqu'au bout de mettre la pression sur son rival français pas à l'abri d'une faute ou d'une défaillance mécanique.