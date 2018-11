Suspense à tous les étages à trois spéciales de l'arrivée du championnat du monde

Avec trois pilotes encore en lice pour le titre mondial à trois spéciales et 42 km de la fin du championnat, le suspense est à son comble en Australie. Et la plus faisant son retour à Coffs Harbour pourrait pimenter encore un peu plus les débats en rendant les conditions particulièrement piégeuses sur les derniers kilomètres de la saison.

A ce stade, Sébastien Ogier est dans un fauteuil. Le quintuple champion du monde est le seul à n'avoir commis aucune faute lors de la première boucle matinale. Mais il est aussi celui qui doit attaquer le moins. Sa sixième position actuelle est suffisante pour décrocher son 6e titre consécutif. Mais derrière, Thierry Neuville pousse un maximum pour garder l'espoir et tenter de mettre la pression sur le Français. En trois spéciales, il a repris un peu plus de 10 secondes. Mais cela aurait pu être le double sans une petite erreur. La prise de risques sera maximale lors de l'ultime boucle. « Je n'ai plus rien à perdre. 2ème ou 3ème du championnat, c'est pareil pour moi, » a indiqué notre compatriote revenu à 17.6 d'Elfyn Evans et à 39.1 de Sébastien Ogier après avoir signé le deuxième chrono lors de la répétition de la Power Stage, à un souffle d'Esapekka Lappi. S'il parvient à doubler le Gallois il sera assuré du titre de vice-champion. Et s'il termine devant le Français, il sera sacré.

« Cela paraît difficile à la régulière, mais personne n'est à l'abri d'une erreur dans ces conditions. Lui comme moi. Je vais essayer de passer Elfyn et de marquer les cinq points dans la Power Stage. Je pourrais ainsi terminer ex-aequo avec lui s'il ne termine pas dans le Top 5 de la spéciale bonus. Il serait alors sacré au plus grand nombre de victoires... »

Devant, cela discute aussi pour la victoire. Après son erreur dans l'ES20, Ott Tanak a dû céder le leadership à Jari-Matti Latvala, cinq secondes devant. Les deux pilotes doivent assurer pour offrir le titre constructeurs à Toyota même si une seule Yaris devant suffirait. En théorie, Tommi Makinen devrait les autoriser à se battre encore même s'il préfèrerait bien sûr fêter le titre avec un doublé. Paddon et sa Hyundai ne pointant qu'à 15 secondes de l'Estonien, il faut rester vigilant. Le Finlandais se dit prêt à laisser la victoire (il n'a plus gagné depuis la Suède 2017) à son équipier s'il en a besoin pour être sacré. Mais dans la situation actuelle, une 5e victoire ne suffirait pas à Ott pour coiffer la couronne. Dès lors Latvala serait autorisé à gagner... Vous le voyez, il y a encore pas mal d'enjeux et de suspense pour les trois dernières spéciales de la nuit à suivre en direct sur la page Facebook DH Moteurs. Avec le retour de la pluie au parc d'assistance de Coffs Harbour, la tension est à son comble.