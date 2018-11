Le pilote Toyota remonte au 3e rang, notre compatriote toujours 10e. Les ennuis de Breen rapprochent Ogier du titre.

La galère se poursuit pour Thierry Neuville contraint de balayer la route. Au milieu de la 11ème spéciale, le Belge est sorti un peu large, monté sur un talus et a frôlé un arbre. « Quelque chose est cassé mais on devrait pouvoir le fixer, » a indiqué notre compatriote toujours dixième, à 8 secondes de Teemu Suninen.

Encore deuxième ce matin, Craig Breen a commis son habituelle erreur. Il a tapé à l'arrière gauche et perdu 1'20 avec une roue crevée et une suspension tordue. L'Irlandais a rétrogradé au 8e rang derrière Elfyn Evans. Un double coup dur pour Citroën perdant aussi le leadership avec Mads Ostberg rétrogradant au 3e rang derrière les deux Toyota de Latvala et Tanak séparées par 4.6secondes. Mais même s'il se rapproche de la tête, les chances de l'Estonien de coiffer Seb Ogier pour le titre mondial ont fortement diminué, la faute de Breen permettant au Français de grimper au 6e rang. Dans l'état actuel des choses, même si Tanak empochait le maximum de 30 unités, Ogier, même s'il ne marquait pas un seul point dans la Power Stage, serait assuré du titre.







