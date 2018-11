Hyper glissante, la vingtième spéciale a été un véritable cauchemar pour pas mal de pilotes. Dont Ott Tanak qui y a perdu une vingtaine de secondes et son leadership. Latvala prend la tête et Thierry repasse virtuellement et provisoirement vice-champion.

La plus longue du jour avec 19 km, la vingtième spéciale a apporté son lot d'émotions, la majorité des pilotes ne pouvant éviter l'une ou l'autre erreur. Ce fut le cas de Craig Breen auteur de deux tête-à-queue, de Teemu Suninen mais aussi de Thierry Neuville.

A l'attaque, notre compatriote n'a pu éviter un tout droit lors d'un freinage pour un virage serré. « C'est vraiment dommage car je réalisais une super spéciale. J'ai dû enclencher la marche arrière et j'ai certainement perdu une dizaine de secondes là-bas, » regrettait notre compatriote néanmoins plus rapide de deux secondes et demie par rapport à Sébastien Ogier. L'écart avec le Français est désormais descendu à 42.5 alors qu'il reste quatre spéciales et une petite cinquantaine de km chronométrés. A la régulière ce n'est plus possible, d'autant que la pluie n'est plus annoncée et que les routes sèchent rapidement. Mais une petite faute est vite arrivée. Voyez ce qu'il vient d'arriver à Ott Tanak. L'Estonien s'est fait piéger à l'amorce d'un gauche en descente où Breen et d'autres avant lui avaient déjà perdu le contrôle. La Toyota s'est arrêtée dans les bois, moteur calé. Ott a perdu une vingtaine de secondes et son leadership au profit de son équipier Jari-Matti Latvala désormais cinq secondes devant lui. Ce qui permet aussi à Thierry Neuville de remonter provisoirement sur la deuxième marche du championnat. Mais attention, Tommi Makinen va certainement remettre de l'ordre dans ses pilotes, la consigne étant claire : Tanak doit gagner. La marche de manoeuvre du boss finlandais est toutefois réduite car Hayden Paddon sur la première des Hyundai n'est qu'à 17 secondes. Suspense.

Pour avoir plus de chance de décrocher un quatrième titre de vice-champion, Thierry devrait au moins passer Elfyn Evans encore 21.4 devant lui. Même s'il prétend qu'une deuxième ou une troisième place au championnat l'importe peu, gageons que ce sera son objectif sur ses quatre dernières spéciales. Mais dans ces conditions lui rappelant son pays de Galles natal, le Gallois est redoutable et dur à cuire.