Le pilote belge, au volant de sa Hyundai i20, était remonté à la 8e place du classement général provisoire après la 16e spéciale du Rallye d'Australie, dernière épreuve du championnat du monde WRC 2018, samedi à Urunga.



Samedi après-midi en Australie, Thierry Neuville est peu a peu remonté dans le classement après avoir été 10e à la sortie de la 11e spéciale, pour atteindre le 7e temps durant les 15e et 16e spéciales. Il se maintenait 8e après la 16e spéciale à 02:06:59 de l'Estonien Ott Tänak (Ford M-Sport), premier au classement provisoire. En cours d'après-midi, il affirmait que la course n'était pas facile en raison des nombreux passages ensablés. "Je dois tout donner. Tout ce que je peux faire c'est rattraper les voitures qui sont devant moi et voir ce qu'il se passe", communiquait-il via Twitter.



Le Belge, qui prétend au titre de champion du monde pour déloger le Français Sébastien Ogier, a joué de malchance en début de 11e spéciale, percutant un talus avec le flanc droit de sa voiture. "Quelque chose est cassé mais rien de grave", a-t-il déclaré après l'arrivée avant de réparer son véhicule. Son concurrent direct pour le titre mondial, le quintuple tenant Sébastien Ogier (Ford Fiesta WRC) était 6e après la 16e épreuve.