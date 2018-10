Un retour aux sources pour le Britannique

Le Finlandais de 27 ans épaulera Seb Ogier sur la C3 WRC, tandis que le bouillant Meeke rejoint Tanak et Latvala

S'il n'avait pas été évincé de l'équipe Citroën plus tôt en cours de saison, on pourrait parler d'échange entre Kris Meeke et Esapekka Lappi.

Le Britannique de 37 ans (91 départs en WRC et 5 victoires) rebondit de manière spectaculaire en rejoignant l'écurie Toyota qui alignera tout au long de la saison 2019 un sacré trio avec Ott Tanak, Jari-Matti Latvala et donc Kris Meeke que l'on verra bientôt sur nos routes (au volant d'une Skoda R5) lors du prochain Rallye du Condroz.

"Je suis très heureux de rejoindre Toyota," a déclaré Kris. "Je ne me fixe pas d'objectif particulier si ce n'est d'aider la marque à remporter un des titres mondiaux. Ce retour avec Toyota est pour moi symbolique car j'ai débuté à l'âge de 16 ans comme copilote de mon frère et nous avions remporté le championnat régional de rallye aux commandes d'une Corolla."

De son côté, après avoir démontré de très belles choses ces deux dernières années aux commandes des Yaris (une victoire en Finlande), Esapekka Lappi (27 ans) rejoindra Sébastien Ogier pour composer un tout nouveau et redoutable duo chez Citroën bien décidé à viser de nouveau les titres mondiaux.

Il ne reste plus désormais à Hyundai de confirmer ses plans pour sa troisième voiture (toujours une alternance Sordo-Paddon?) et surtout à M-Sport d'annoncer qui pilotera les Fiesta WRC dès le Monte-Carlo. Seul Teemu Suninen est pour l'instant certain d'être de la partie. Pour le reste, c'est très ouvert entre Elfyn Evans (plutôt décevant cette année), Mads Ostberg (il a des budgets), Craig Breen (il est Britannique) et même apparemment Hayden Paddon. Affaire à suivre...