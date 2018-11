Ostberg reste leader 7 secondes devant Latvala.

Deuxième sur la route derrière l'amateur grec de Belgique Jourdan Serderidis, Thierry Neuville balaye un maximum et, malgré une toute grosse attaque, est totalement impuissant, son handicap étant de l'ordre d'une seconde au kilomètre. La preuve, son équipier Hayden Paddon, huitième sur la route, signe le scratch et lui colle 11 secondes en treize kilomètres.

« Et encore on a de la chance qu'il y ait un peu d'humidité car cela limite le balayage, » estime Nicolas Gilsoul qui se veut toujours encourageant. « Tu parles, t'as vu la gravette qu'il y a, » réalise Thierry payant doublement son total manque de chance d'hier. « Je ne sais pas aller plus vite sur ce terrain. Sans pluie, impossible de faire mieux et de remonter. J'espère qu'il y a un dieu des rallyes... »

Mais la pluie n'est pas vraiment annoncée pour cet après-midi. Espérons que la météo se trompe encore une fois.

Devant, Jari-Matti Latvala passe Craig Breen pour la seconde place et revient à 7 secondes de Mads Ostberg (Citroën) s'accrochant à sa première place. Le « Kiwi » Paddon, toujours quatrième, revient à 10.4 du leader.