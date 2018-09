Bien installé en tête, Seb Ogier pourrait prendre la tête du championnat dimanche.

Catastrophe pour Thierry Neuville et les supporters belges. Alors qu'il était en tête du rallye et pointait en avance sur son rival Seb Ogier lors des premiers secteurs de la première spéciale de ce samedi, un amortisseur est soudainement passé à travers le capot de sa Hyundai. Notre compatriote a poursuivi sa route au ralenti mais a perdu plusieurs pièces dont un ressort et l'on imagine difficilement comment il va encore pouvoir parcourir les deux dernières spéciales de la boucle totalisant 30 km. Il y a fort à parier qu'il va devoir abandonner sur le routier.

Il a déjà perdu trois minutes trente-deux dans cette maudite 8e spéciale et chuté de la 1ère à la 9ème place du classement général. « Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, » déclarait-il dépité au point-stop. « C'est vraiment pas de chance. »

Sébastien Ogier a signé le meilleur temps et pris la tête avec 25.5 d'avance sur Andreas Mikkelsen. La roue semble tourner pour le Français qui pourrait reprendre la tête du championnat s'il parvient à à s'imposer ce dimanche.

De son côté, Thierry et Nicolas ne peuvent qu'espérer marquer un maximum de points dans l'ultime Power Stage pour tenter de limiter les dégâts et repartir de Turquie éventuellement à égalité de points avec le Français.