On espère qu'il pourra repartir demain en Rally2 pour décrocher les 5 points de la Power Stage.

Le verdict est tombé : tous les efforts de Thierry et Nicolas pour tenter de réparer leur suspension explosée auront été vains. Après une vingtaine de minutes d'efforts, ils ont jeté le gant, hors délais et donc hors course pour aujourd'hui.

L'équipage est sur la route du parc d'assistance où l'équipe Hyundai va tenter de réparer pour que nos compatriotes puissent repartir demain et tenter de marquer un maximum de points lors de l'ultime Power Stage. En espérant que le châssis ne soit pas trop déchiré au niveau de l'attache de suspensions...

On vous tiendra informé en cours de journée dès que l'on sait s'il pourra ou non reprendre la route pour tenter de limiter les dégâts. Dans le pire des cas, s'il ne peut pas repartir et qu'Ogier gagne le rallye de Turquie et la Power Stage, l'équipage belge sera demain 2e du championnat du monde à 7 unités du quintuple champion du monde alors qu'il restera trois courses à disputer, l'Angleterre, l'Espagne et l'Australie. Rien n'est perdu donc, mais Thierry risque de perdre l’avantage. « Cela fait partie du jeu, » a commenté Sébastien Ogier qui, du mauvais coup, a retrouvé la tête et le sourire

