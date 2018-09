Le Belge colle 1.6 à Ogier (Ford) et plus de 2 secondes à Latvala (Toyota).

Dans la foulée de l'annonce de la prolongation de trois ans de son contrat avec Hyundai, Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul ont encore fait parler d'eux ce matin en Turquie en décrochant, haut la main, le meilleur temps du « shake down », l'ultime spéciale d'essais, la première sur les chemins particulièrement défoncés de la Turquie.

Lors de son troisième passage, après balayage donc, Thierry a été crédité d'un chrono de 3'24.9, soit 1.6 de mieux sur un peu moins de 5km que son grand rival pour le « Mondial » Sébastien Ogier. Jari-Matti Latvala sur la plus rapide des Toyota (1.6 devant son équipier Tanak, 4e) pointait à 2.1.

Même si cela ne veut rien dire et si certains ont sans doute plus préservé leur matériel que d'autres, cet excellent « warm-up » (par plus de 30 degrés tout de même) est néanmoins bon pour le moral des troupes et supporters belges.

La première spéciale show tracée dans les rues de Marmaris, en bord de Méditerranée, est programmée ce soir à partir de 20h08, une heure plus tôt chez nous. Un gymkhana sur asphalte lors duquel les WRC2, moins puissantes mais plus agiles, risquent encore de donner du fil à retordre au WRC