Passage en revue de la liste des engagés pour cette première saison du World TCR…

Quand Eurosport Events a annoncé la mutation du moribond WTCC en World TCR, l’équipe emmenée par François Ribeiro a indiqué que 26 voitures (+ 2 wild cards par meeting) seraient acceptées cette année. Le pari est plus que réussi puisque ce sont pas moins de 25 bolides représentant 7 constructeurs qui seront au départ de la 1ère manche disputée à Marrakech les 7 et 8 avril prochains ! Non seulement le WTCR fait le plein d’entrée de jeu mais la qualité sera plus que jamais au rendez-vous avec un plateau du feu de Dieu !

Faisons preuve d’un peu de chauvinisme et commençons notre présentation par les forces belges inscrites dans cette nouvelle aventure internationale. Comtoyou Racing sera l’équipe la mieux représentée avec pas moins de quatre Audi RS3 LMS. La plus en vue sera celle du pilote RACB Denis Dupont qui aura coeur à prouver que ses deux piges remarquées en TCR International n’étaient pas un feu de paille. Un autre Belge épaulera le Brabançon en la personne de Fred Vervisch qui portera les couleurs d’Audi Sport. Nos deux diables rouges seront accompagnés par les Français Nathanaël Berthon et Aurélien Panis. L’objectif pour l’équipe de Jean-Michel Baert ? La victoire, évidemment !

Tiago Monteiro out en raison de ses problèmes de santé, Boutsen Ginion Racing pourra toutefois compter sur un savant mélange entre expérience et jeunesse pour mener ses deux Honda Civic vers les sommets. Le vétéran Tom Coronel pourra compter sur le soutien de Benjamin Lessennes. A seulement 18 ans, le Namurois sera le benjamin du plateau mais ce n’est pas pour autant qu’il sera là pour faire de la figuration.

DG Sport engagera de son côté les deux seules Peugeot 308TCR (en photo ci-dessus) du plateau. Face à ce désavantage numérique, l’équipe theutoise peut compter sur l’expertise d’un certain Eric Nève et la vitesse de son duo Aurélien Comte-Mat’o Homola. Chez WRT, deux Audi RS3 seront alignées sous la bannière Audi Sport Leopard Lukoil Team. Jean-Karl Vernay, dernier champion du TCR International, et le Britannique Gordon « Flash » Shedden défendront ses intérêts.

Du côté des teams étrangers, on a également mis les petits plats dans les grands. Quatre redoutables Hyundai i30 TCR seront engagées par les Italiens de BRC pour Gabriele Tarquini et Norbert Michelisz ainsi que par les Français de YMR pour Yvan Muller et le champion WTCC Thed Bjork, excusez du peu ! Outre Boutsen Ginion Racing, Honda pourra compter sur ALL-INKL/Münnich avec trois Civic Type R pour Esteban Guerrieri, Yann Ehrlacher (le neveu d’Yvan Muller) et la star anglaise James Thompson.

Cupra (ex-Seat Leon) sera représenté avec 4 exemplaires pour Pepe Oriola, John Filippi, Norbert Nagy et Zsolt Szabó. Redoutées et décriées en TCR International l’an dernier, deux Volkswagen Golf seront alignées par Sébastien Loeb Racing pour Rob Huff et Mehdi Bennani. Là aussi, c’est du très lourd. Enfin, le Team Mulsanne engagera deux Alfa Romeo Giulietta pour les vétérans Fabrizio Giovanardi et Gianni Morbidelli qui ont pas moins de 101 ans à eux deux, soit presque autant que les 4 pilotes Comtoyou réunis !

Bref, il faudra se tourner vers Marrakech le week-end prochain. Avec un plateau hors normes et des pilotes et teams belges tous en mesure de gagner, ce WTCR promet d’être incontournable sur la scène sportive…





La liste des engagés complète:





5 – Norbert Michelisz – HUN – BRC Racing Team – Hyundai i30 N TCR

7 – Aurélien Comte – FRA – DG Sport Compétition – Peugeot 308TCR

8 – Norbert Nagy – HUN – Zengő Motorsport – Cupra TCR

9 – Tom Coronel – P-B – Boutsen Ginion Racing – Honda Civic Type R TCR

10 – Gianni Morbidelli – ITA – Team Mulsanne – Alfa Romeo Giulietta TCR

11 – Thed Björk – SUE – Yvan Muller Racing – Hyundai i30 N TCR

12 – Rob Huff – GB – Sébastien Loeb Racing – Volkswagen Golf GTI TCR

15 – James Thompson – GB – Münnich Motorsport – Honda Civic Type R TCR

18 – Tiago Monteiro – POR – Boutsen Ginion Racing – Honda Civic Type R TCR

20 – Denis Dupont – BEL – Comtoyou Racing – Audi RS3 LMS

21 – Aurélien Panis – FRA – Comtoyou Racing – Audi RS3 LMS

22 – Frédéric Vervisch – BEL – Comtoyou Racing – Audi RS3 LMS

23 – Nathanaël Berthon – FRA – Comtoyou Racing – Audi RS3 LMS

25 – Mehdi Bennani – MAR – Sébastien Loeb Racing – Volkswagen Golf GTI TCR

27 – John Filippi – FRA – Campos Racing – Cupra TCR

30 – Gabriele Tarquini – ITA – BRC Racing Team – Hyundai i30 N TCR

48 – Yvan Muller – FRA – Yvan Muller Racing – Hyundai i30 N TCR

52 – Gordon Shedden – GB – Audi Sport Leopard Lukoil Team – Audi RS3 LMS

63 – Benjamin Lessennes – BEL – Boutsen Ginion Racing – Honda Civic Type R TCR

66 – Zsolt Szabó- HUN – Zengő Motorsport – Cupra TCR

68 – Yann Ehrlacher – FRA – Münnich Motorsport – Honda Civic Type R TCR

69 – Jean-Karl Vernay – FRA – Audi Sport Leopard Lukoil Team – Audi RS3 LMS

70 – Maťo Homola – SLO – DG Sport Compétition – Peugeot 308TCR

74 – Pepe Oriola – ESP – Campos Racing – Cupra TCR

86 – Esteban Guerrieri – ARG – Münnich Motorsport – Honda Civic Type R TCR

88 – Fabrizio Giovanardi – ITA – Team Mulsanne – Alfa Romeo Giulietta TCR