Il y aura un 3e pilote belge dans le pinacle des voitures de tourisme avec Dupont et Vervisch.



C’était dans l’air depuis plusieurs semaines. Après avoir émis l’hypothèse sur notre page Facebook DH – Moteurs il y a quelques jours, La Dernière Heure – Les Sports est en mesure de confirmer que Boutsen Ginion Racing fera courir Benjamin Lessennes en lieu et place de Tiago Monteiro en World TCR. Il pilotera la Honda Civic TCR qui était originellement dévouée à l’ancien pilote de Formule 1.



Pourquoi ce choix ? En septembre dernier, Monteiro a été victime d’un terrible accident alors qu’il effectuait des essais pour le team Honda du WTCC à Barcelone. Un crash qui l’a notamment laissé avec un strabisme flagrant. Le Portugais a pris le volant de la Civic TCR à Monza puis à Zandvoort. Mais seulement à des fins promotionnelles. Le communiqué reprenant les déclarations du sympathique Tiago est d’ailleurs sans appel : « Je me sens en forme physiquement mais ma vision n’est pas encore pas encore parfaite même si elle s’améliore jour après jour. », est-il indiqué. Récemment, il a confié à AUTOhebdo qu’il reprendrait la compétition à condition d’être entièrement rétabli et qu’il ne peut pas encore attaquer à 100 %. Inimaginable dès lors que la formation wavrienne prenne le moindre risque avec son pilote-vedette.



C’est donc Benjamin Lessennes qui remplace l’ex-pilote Jordan et Midland en F1 jusqu’à nouvel ordre. Voir le jeune Namurois au sein de l’équipe d’Olivier Lainé et Olivia Boutsen est somme toute logique. Sans programme dans un quelconque championnat cette année, on l’aurait mal vu se contenter d’un unique rôle de pilote d’essais comme ce fut annoncé auparavant. Le champion en titre de TCR Benelux, qui portait déjà les couleurs du Boutsen Ginion Racing avant même de courir dans notre compétition sprint nationale, a par ailleurs pris le volant de la Civic de Monteiro lors des essais privés à Zandvoort il y a une dizaine de jours. Il retrouvera de surcroît son équipier en Benelux, le Hollandais Tom Coronel, qui pilotera la 2e Honda.



Une annonce doit être faite en début de semaine, ce mardi en toute logique. En tous cas, voilà une excellente nouvelle pour Benji Lessennes qui rejoint les deux autres Belges du WTCR que sont les pilotes Comtoyou Denis Dupont et Fred Vervisch. Il se frottera à de nombreux grands noms des touring cars à l’instar de Tarquini, Müller, Michelisz, Giovanardi, Morbidelli ou encore Huff. Coup d’envoi du WTCR les 7 et 8 avril prochains à Marrakech.