Le pilote du Audi Sport Team Comtoyou arrache le Bronze à l’issue d’une Course 3 complètement folle !

Fred Vervisch a remis ça sur le Slovakiaring (Slovaquie) à l’occasion de la dernière manche européenne du WTCR. S’élançant depuis la 7e position de la Course 3, le Belge de l’équipe Audi Sport Team Comtoyou allait monter au 4e rang tandis que son compatriote Benjamin Lessennes (Honda Boutsen Ginion), 5e de la Course 2, devait abandonner après avoir été percuté par Gabriele Tarquini (Hyundai BRC). Quand Yvan Muller (Hyundai YMR) perdait sa roue avant-gauche, le pilote de l’Audi RS3 LMS n°22 grimpait au 3e rang.

S’en suivit une titanesque bagarre pour la 3e place entre Vervisch d’un côté et Fabrizio Giovanardi (Alfa Romeo Team Mulsanne) et Thed Bjork (Hyundai YMR) de l’autre. Le Suédois allait se révéler la plus grande menace de Fred pendant les derniers tours, le fer de lance de l’équipe Comtoyou livrant une défense de fer pour conserver sa position. Au terme d’un dernier tour absolument épique, Vervisch cueillait la médaille de bronze pour… 39 millièmes de seconde face à Bjork ! C’est le 4e podium en WTCR du pilote officiel Audi et de l’équipe waterlootoise Comtoyou Racing après ceux décrochés au Nürburgring et à Zandvoort.

La victoire est revenue au Hongrois Norbert Michelisz (Hyundai BRC) devant le Français Aurélien Comte sur une Peugeot 308TCR de l’équipe theutoise DG Sport Compétition. 16e place pour Denis Dupont (Audi Comtoyou), à nouveau victime de malchance après avoir terminé 8e en Course 1. Abandons en revanche pour les deux Audi RS3 du Audi Sport Leopard Lukoil Team (WRT), Jean-Karl Vernay et Gordon Shedden ayant tous les deux été pris dans des accrochages.