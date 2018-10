Seizième lors des premiers essais libres, huitième ensuite mais avec moins d‘adversaires en piste, Xavier Siméon a vécu sa meilleure journée en Moto GP.

Cette fois, il ne s’est pas contenté de prédire, il a été jusqu’au bout du raisonnement. Pour la première fois en Moto GP, Siméon s’est paré de ses plus beaux atouts.

"Je suis vraiment très heureux d’avoir vécu une aussi belle journée ce vendredi. C’est la première fois de ma vie que je me suis vu en bagarre avec des pilotes de référence. L’après-midi, le circuit ne fut jamais complètement sec mais à la fin, j’ai pu monter les pneus slicks. Les conditions restèrent néanmoins particulières et j’ai maintenant une bonne expérience d’une piste mixte. J’espère continuer au même niveau samedi et dimanche."

Le matin, lors des premiers essais libres, Dovizioso (Ducati), Crutchlow (Honda) et Zarco (Yamaha) furent les plus prompts lors d’une séance sans pluie. Marquez, qui sera peut-être sacré champion du monde ce dimanche en Moto GP, n’a pas cherché la bagarre. Quatrième le matin devant Vinales, il décida de ne pas accomplir le moindre mètre l’après-midi. C’est dire que l’homme est sûr de son fait, tout comme Dovizioso d’ailleurs. Il fit également la sieste l’après-midi. Xavier Siméon signa le 8e chrono entre Smith et Lüthi mais bien devant son idole de toujours, Valentino Rossi.

Lors de cette deuxième séance, Dani Pedrosa, bientôt à la retraite, fut le plus véloce. Ce fut l’occasion de saluer l’Espagnol qui s’en ira au soir de sa 13e saison en Moto GP. Son partenaire Marquez donne le sentiment de marquer son territoire un peu comme il le souhaite. Avant le Grand Prix du Japon, il compte 77 points d’avance sur Andrea Dovizioso et l’Espagnol sera titré pour la cinquième fois en six saisons pour autant qu’il conserve 75 points d’avance sur son rival prioritaire après l’épreuve dominicale de Motegi. C’est tout à fait jouable pour celui qui est déjà l’un des meilleurs pilotes de tous les temps. Marquez, c’est Hamilton. Pas étonnant qu’ils puissent être couronnés tous les deux le même dimanche. Et ce serait, dans les deux cas, pour la cinquième fois.