Fâché mais sur qui ?

"Sur moi. Je n’ai pas pu profiter d’un nouveau pneu arrière, très efficace. La moto, en prime, était confortable à piloter mais je me suis fait avoir dans le trafic. Honnêtement, c’est frustrant et décevant. J’espérais m’améliorer et prouver aux gens qui m’accordent leur confiance que je la mérite. Il n’y a plus qu’à atteindre mes deux objectifs de ce dimanche : prendre un bon départ et me battre afin de remonter dans le dernier peloton." Xavier Siméon, 22e sur la grille, n’a qu’un concurrent derrière lui. Son nouvel équipier Jordi Torres, dont ce sera la première participation en Moto GP, dispose de la Ducati 2016 que Xavier utilisait avant l’accident de Tito Rabat. Siméon ne sera pas loin de Rossi (18e) lors du départ. Une chute de l’Italien dans la troisième séance d’essais libres a complètement chamboulé ses plans. Il dut passer par la qualif 1 et n’en sortit pas à son avantage.