Au total, 380 sportifs français ont signé une lettre ouverte destinée au président français Emmanuel Macron afin que le budget sport, actuellement débattu à l'Assemblée nationale.

Le journal Le Parisien révèle qu'il y parmi les signataires 115 champions du monde, 19 champions olympiques et 60 champions d'Europe. "La famille du sport français est en danger", tels sont les mots en début de lettre.

Les sportifs français montent au créneau pour que chacun d'entre eux, et surtout les prochaines générations puissent bénéficier du meilleur encadrement possible: "Nous souhaitons toutes et tous le maintien d'un encadrement public au sein de nos disciplines sportives afin de garantir la réussite de demain lors des prochaines échéances sportives internationales et olympiques pour la France."

Voici la lettre dans son intégralité