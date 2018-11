À la découverte du disc-golf

Discipline sportive encore trop peu connue en Belgique, le disc-golf se répand toutefois de manière rapide en Europe. Cette discipline se joue comme le golf classique, mais au lieu de frapper une balle à l’aide d’un club pour la faire rentrer dans un trou, le joueur de disc-golf lance un disque - comprenez un frisbee - à la force du bras vers un panier de réception en métal, entouré de chaînes.

"L’objectif est de réaliser un parcours composé de 9 ou de 18 trous et en un minimum de lancers. Le premier lancer se fait sur le tee et chaque lancer suivant se fait juste derrière le point où le disque s’est posé. À l’instar du golf, chaque parcours est qualifié par un nombre de coups appelés par. Le trou est terminé une fois que le disque a atteint sa cible et le parcours s’achève lorsque tous les trous du parcours ont été joués. Particularité du jeu : nous sommes obligés de jouer à l’endroit où le disque est tombé. Donc s’il se retrouve dans un arbre ou dans un bosquet, le joueur n’a pas d’autre choix que de jouer depuis cet endroit-là", explique Philippe Lefebvre, membre du Braine Disc Golf Club.

"Il existe, pour ce faire, trois sortes de disques différentes. Celui pour lancer le frisbee très loin, appelé drivers, un disque intermédiaire pour faire l’approche vers le panier, et le putter pour conclure le coup. Un disque coûte 15 euros donc avec 45 euros, n’importe qui peut commencer cette discipline", poursuit-il.

Cette discipline, comme de nombreuses autres, vient tout droit des États-Unis. "Au départ, dans les années soixante, les Américains jouaient au disc-golf en utilisant les arbres pour cible. Dans les années septante, les cibles ont été transformées pour en faire des paniers que l’on utilise encore aujourd’hui", explique Philippe Lefebvre. "Personnellement, j’ai découvert cette discipline totalement par hasard et sur le tard, en discutant avec un membre de ma famille. Je suis moniteur de ski mais je n’avais jamais rien entendu de pareil. Cela m’a intrigué, j’ai participé à une initiation et depuis lors, j’y ai pris goût et je participe maintenant à des compétitions. J’aime le côté ludique de cette discipline qui se joue en plein air, de préférence seul même s’il y a tout à fait moyen de jouer en double. On retrouve une série d’impondérables dans ce sport comme le vent, les obstacles, des zones interdites. Tous ces éléments pimentent cette discipline encore trop peu connue chez nous."

Le disc-golf n’exige pas la mise en place de grandes structures ou de salles de sport onéreuses. Il se joue en pleine nature et permet des parcours rafraîchissants et inédits. Actuellement, seuls six terrains expressément conçus pour le disc-golf existent en Wallonie. Ils se situent au parc du Bourdon à Braine-l’Alleud, à Louvain-La-Neuve, à Vielsalm, dans le parc d’Amée à Jambes, à Borsbeek et à Yvoir. Deux parcours d’initiations sont également accessibles à La Hulpe (avenue Roi Baudouin) et sur le campus de l’ULB (Solbosch).

Même si le disc-golf reste une discipline marginale en Belgique, elle dispose toutefois de sa propre compétition. En effet, les championnats de Belgique se sont achevés samedi dernier, sur le parcours de Chevetogne. On recense, à l’heure actuelle, quelque 41 joueurs belges professionnels.